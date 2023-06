"Napoli, dalla Germania sicuri: Kim vicino al Bayern Monaco. I dettagli"

Il futuro di Kim sembra essere lontano da Napoli . Il difensore coreano ha attirato le attenzioni dei maggiori club europei . Nelle scorse settimane è stato forte il pressing da parte del Manchester United , ma al momento ci sarebbe il Bayern Monaco come favorita per ingaggiare il difensore coreano.

Kim sempre più lontano da Napoli. Il Bayern spinge

Secondo quanto riportato da Bild, il Bayer Monaco avrebbe messo le mani sul cartellino di Kim. Il portale tedesco ha riportato che al momento non c'è un accordo tra il club e il calciatore, anche se non sono mancati dei contatti tra le parti. Il Bayern sarebbe disposto a pagare la clausola di 50 milioni che gli permetterebbe di ingaggiare uno dei migliori difensori del campionato di serie A. Sarà una bella sfida tra i colossi del calcio europeo per accapararsi Kim, chi la spunterà? Difficile dirlo. Al momento l'unico dato che sembra essere certo è quello che vede Kim in partenza da Napoli.