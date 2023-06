Napoli, De Laurentiis libera Giuntoli e cala il tris sul mercato

Rudi si raccontava, De Laurentiis ascoltava e Giuntoli invece non c’era. Neanche ieri. E se nel giorno della presentazione del nuovo allenatore della squadra che ha vinto lo scudetto il direttore sportivo - e architetto del trionfo - è a casa sua, a Genova, lontano 700 chilometri da Napoli, qualcosa significa. Significherà anche più tra un po’: la sensazione, cioè la tendenza nuova venuta fuori ieri tra i capolavori della Reggia di Capodimonte, è che il Napoli lo lascerà andare. Lo libererà a dispetto del contratto fino al 2024: certo, DeLa e il ds dovranno parlare, confrontarsi, trovare la quadra e i termini economici e tecnici giusti per dirsi addio senza lasciare strascichi e scie di veleni tossici per tutti, ma tutto sommato la volontà del presidente comincia a collimare con quella di Giuntoli. Divorzio, risoluzione anticipata, arrivederci. E grazie. Il mercato, nel frattempo, comincia a prendere forma: Kevin Danso, l’austriaco del Lens, è il nome caldo per sostituire Kim; il nazionale canadese nato a Brooklyn, Jonathan David, il centravanti del Lilla che fu di Rudi, il profilo prediletto nel caso in cui Osimhen vada via; Gabri Veiga, lo spagnolo del Celta, il centrocampista per rinforzare il nucleo del Napoli che verrà.