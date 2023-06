Napoli, Danso è l'erede di Kim: garantisce Alaba

NAPOLI - Disse di lui Alaba , suo connazionale, uno che di campioni ogni giorno si circonda: «È un giocatore eccezionale». Lo pensano un po' ovunque, se ne sono accorti in Francia , lo avevano sospettato in Bundesliga , non potevano immaginarlo in Premier League dato che la sua esperienza al Southampton , sfortunata per non dire contraddittoria, è stata fugace e rappresenta il timido rimpianto di una giovanissima carriera. Si è rifatto col tempo, Kevin Danso , e con scelte che sanno di riscatto, come quella di ripartire dal Lens , nel 2021, innamorandosi della Ligue 1 , campionato in cui esplodere tanto da convincerlo a pensare: «Per le mie caratteristiche è perfetto». Potrebbe dire lo stesso della Serie A . Il Napoli lo ha sistemato in cima ai suoi pensieri, vorrebbe affidargli l'eredità di Kim , lo ha studiato a lungo in questi due anni e anche Garcia , che in Francia è di casa, lo conosce bene.

Colosso

Non si direbbe, di lui, quello che in giro raccontano, ovvero che Danso (i cui idoli sono van Dijk e Rudiger) sia un difensore estremamente moderno, fisico (è alto 190 centimetri) ma agile, rapido, veloce, in grado di scalare o accorciare, sempre pronto all'anticipo, un centrale di movimento che segue gli avversari ovunque senza mai perdere la bussola. Da due anni, in Francia, misurandosi coi vari Mbappé, Messi e Neymar, è uno dei migliori nel suo ruolo. Cresce a vista d'occhio, è già pronto per il grande salto. Lo aspetta e se lo augura. Non ha mai nascosto di cullare ambizioni da vertice: «Ogni professionista vorrebbe vincere titoli e trofei. Il mio sogno è la Coppa del Mondo, ma so che sarà difficile. Mi accontenterei della Champions». Danso, nato a Voitsberg, poteva giocare con l'Inghilterra (si è trasferito a Milton Keynes giovanissimo e lì scopre il calcio che prima riteneva «uno sport noioso») oppure col Ghana, ma ha scelto l'Austria con cui ha collezionato tredici presenze.

Stima

Danso ha 24 anni, è ancora "giovane", eppure ha girato l'Europa, ha maturato esperienza ovunque, ha fortificato carattere e senso tattico essendosi confrontato con realtà differenti. Nel 2019 venne indicato dalla Uefa come uno dei 50 giovani più promettenti della stagione successiva (nell'elenco figuravano anche Elmas e Kvaratskhelia), ma paradossalmente proprio l'annata della possibile svolta è stata un freno alla sua crescita. L'esperienza al Southampton dura appena sei partite, Danso gioca poco e male, lamenta di essere fuori posizione (terzino sinistro), si lascia distrarre da vecchie amicizie inglesi e finisce per eclissarsi (arriverà anche la pandemia) chiedendo aiuto ad uno psicologo perché a vent'anni può anche capitare di smarrirsi. Si rifà col Fortuna Düsseldorf, nella Serie B tedesca, per poi passare al Lens, dove diventa Danso, quello vero, il miglior difensore dell'ultima Ligue 1 che per il Guardian «è già pronto per l'élite europea». In Francia gioca centrale della difesa a tre (o sul centrosinistra) ma saprebbe adattarsi nella linea a quattro di Garcia. Accetterebbe anche di fare il terzino perché dai propri errori si impara.