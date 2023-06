Danso, la notizia che arriva dalla Francia non farà piacere al Napoli

Il Napoli sta per perdere Kim, sempre più vicino al Bayern Monaco, e da tempo è alla ricerca del suo sostituto, di un difensore centrale di qualità, relativamente giovane, che vada ad affiancarsi a Rrahmani. Uno dei profili monitorati, oltre alla new entry Le Normand della Real Sociedad , è Kevin Danso , anni 24, centrale austriaco di proprietà del Lens. Ma proprio il suo club, come scrivono dalla Francia, sarebbe pronto a blindare il difensore che piace anche al Milan.

La strategia del Lens per blindare Danso

Come scrive Footmercato, infatti, il Lens ha preparato per Danso un rinnovo di contratto fino al 2026 e ora aspetta la risposta del centrale. Il Napoli segue il calciatore da diverso tempo, ma Danso - si legge - in Ligue 1 sta bene dopo aver cambiato diversi campionati e questo potrebbe essere un fattore decisivo per la sua permanenza al Lens.