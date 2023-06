Caprile al Napoli? L'agente del portiere esce allo scoperto

Elia Caprile si è messo in mostra con la maglia del Bari, è un promettente portiere che il Napoli potrebbe decidere di acquistare girandolo poi in prestito, magari all'Empoli che ha appena ceduto Vicario al Tottenham. Del futuro del numero uno del club pugliese ha parlato il suo procuratore Graziano Battistini: "Se il Napoli dovesse mai essere interessato ci sarà modo di fare due chiacchiere. Per ora aspettiamo il Bari per capire cosa fare. Ad oggi è tutto in fase embrionale".