Napoli, ecco il piano: per Garcia c'è Tousart

I l difensore è la priorità , ci mancherebbe, è il tema del momento. Ma intorno c’è un mondo, c’è una squadra dai contorni definiti che però dovrà essere ritoccata un po’ qua e un po’ là a seconda delle esigenze. Il ruolo di vice Lobotka , ad esempio, è destinato a diventare una necessità: Demme ha il contratto che scadrà a giugno 2024, nell’ultima stagione ha collezionato briciole alle spalle di Lobo ma ha 31 anni e ancora voglia di essere protagonista. Meglio ancora se a casa, in Germania: l’opzione numero uno è Berlino, l’Hertha , nonostante la retrocessione in seconda divisione, la Zweite Liga. Il Napoli, tra l’altro, avrebbe anche trovato la formula giusta: scambio con Lucas Tousart , centrocampista di 26 anni, francese come Garcia che con Rudi ha già lavorato nella stagione 2019-2020 a Lione. Lo conosce, si fida, lo vedrebbe bene: il fatto, però, è che DeLa lo vorrebbe in prestito e invece l’Hertha vuole monetizzare. Per il resto, i nodi, le questioni sono sempre le stesse: le posizioni di Lozano e Zielinski , entrambi in scadenza 2024. E per finire, Elia Caprile , 21 anni e un patrimonio tecnico tale da suggerire al Napoli di trasferirlo dal Bari, l’altro club di famiglia. È lui, il portiere del futuro.

Napoli-Tousart, si discute sulla formula

E allora, l’altro mercato. Quello che va oltre la difesa e che in questa fase procede a ritmi meno serrati. Fermo restando un movimento, ancora in Germania, terra di affari in entrata e in uscita di inizio estate: l’Hertha vuole Demme e il Napoli vuole Tousart. Sì. E fin qui ci siamo: il fatto, però, è che l’idea sarebbe vendere Diego ai tedeschi e poi prendere Lucas il francese in prestito. Un giocatore che Klinsmann, ora ct della Corea di Kim, nel 2020 volle a Berlino nonostante il cartellino da 25 milioni di euro. Un bel po’. Proprio dopo una stagione trascorsa con Garcia, all’epoca allenatore dell’OL. In questo momento, insomma, è più che altro una questione di formula: si tratta, si dialoga, si riflette.

La situazione di Zielinski e Lozano

Diversa è invece la situazione di Zielinski: anche il suo contratto scadrà a giugno 2024, tra un anno, ma lui dello scudetto è stato un protagonista e rispetto a Demme ha un contratto molto, molto importante (4,5 milioni per l’ultima e ottima annata) e soprattutto la voglia di continuare. Vuole rinnovare, spalmare, e va da sé che dovrebbe anche accettare una riduzione dello stipendio: il suo è un ingaggio precedente alla costruzione del tetto firmata Adl. Parametri simili anche per Lozano, però meno chance di proseguire: si accettano offerte e proposte. E si valutano alternative: Edon Zhegrova, 24 anni, nazionale del Kosovo e freccia del Lilla; Adama Traoré, spagnolo, 27 anni, parametro zero che piace anche al Milan.

Per la porta piace Caprile

Scala posizioni, nel frattempo, Caprile. Proprietà Bari. Cioè De Laurentiis: portiere del futuro, dicevamo, ma anche del presente dell’Under 21 e di una stagione da gran protagonista, conclusa con le lacrime della sconfitta con il Cagliari nella finale per andare in Serie A. Sconfitto ma non ridimensionato, anzi: l’Empoli ha perso Vicario e lo vorrebbe. Ma bisogna chiarire: arriverebbe dal Bari o dal Napoli. Formalità. Sostanziale, invece, è la necessità di farlo giocare e crescere: con Meret davanti finirebbe per avere gli stessi problemi di Alex con Ospina. Corsi e ricorsi vietati.