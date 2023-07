Lo scopritore di Vicario svela: "Poteva essere del Napoli, ma..."

Nadin su Vicario: "Avrei preferito vederlo in Serie A"

L'ex direttore sportivo era stato il primo ad accorgersi del talento e delle potenzialità dell'ex portiere dell'Empoli. Nadin si è detto un po' rammaricato per l'addio al campionato italiano: "Ammetto che mi sarebbe piaciuto vederlo in una big qui, ma la Premier League è comunque un qualcosa di incredibile. Il Tottenham è stato la giusta soluzione per lui. In Inghilterra potrà dire la sua rimanendo sempre nel giro della Nazionale. Inoltre sbagliare una partita in Inghilterra è diverso dal farlo in Italia".

"Un anno fa doveva essere del Napoli"

L'ex dirigente ha poi svelato le squadre che si erano già fatte avanti: "So che l'Inter avrebbe voluto prenderlo nel caso in cui avesse venduto Onana. Anche la Juve era interessata. Del resto già un anno fa sarebbe dovuto andare alla Lazio, mentre successivamente ci furono Napoli e Fiorentina".