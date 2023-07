Napoli: il prezzo di Osimhen è altissimo, ma c’è ancora il rischio Psg

NAPOLI - Si scrive Osimhen e si legge Mbappé , o viceversa, perché in fin dei conti passare dall’uno all’altro è un attimo, venti milioni appena - cosa volete che siano? - che segnano il confine tra due macrocosmi contigui, economicamente confinanti. E si può restare con la testa tra le stelle a cercar di capire quale sia quella più bella, però ormai il Mondo appartiene ad entrambi, indiscutibilmente legati nel destino e pure nelle quotazioni. Si tratta Mbappé e si pensa ad Osimhen, che restano a galleggiare sulla Via Lattea del calcio, fenomeni paranormali inconsapevolmente fusi in quest’estate folle (virtualmente o realmente?) , che incrocia in qualche modo le loro strade o forse no: si chiamano, pure adesso, convergenze parallele, storie che viaggiano a velocità supersonica su viali, saranno highway, in cui non si incontreranno mai. Racconta questa vita, che poi è la loro, di vicende paradossalmente intrecciate, di vibrazioni che s’avvertono ovunque, da Napoli a Parigi e da Madrid a Liverpool , in un calcio di principi, sceicchi e produttori cinematografi ci da mille e una notte: la trama, mandata ormai a memoria, disegna scenari da favola e se Osimhen è il naturale principe azzurro, Mbappé diventa il re di questo bimestre in cui sarà vietato distrarsi.

Napoli, solo il Psg può arrivare a Osimhen

E ricapitolando, potrebbe succedere tutto ciò che non darebbe neanche le emozioni d’un giallo, perché stavolta sembra tutto plasticamente immaginabile: se Mbappé dovesse andarsene dal Psg, destinazione sublime Madrid, per la modica cifra di 200 milioni o chissà quanto, con quei soldi da aggiungere agli altri in dotazione nella cassaforte di Al-Khelaïfi ne verrebbe fuori un immediato attacco ad Osimhen. I qatarioti sono fatti così, l’hanno dimostrato. Però questa è una traccia, si direbbe una rotta, non l’unica. Dettagli della narrazione, nella quale è fi nito anche il Liverpool, privato del palcoscenico della Champions, semmai intenzionato a mettersi in fi la per convincere KM7, e comunque costretto a fungere da spettatore interessato. E comunque, andasse veramente così, si entrerebbe in una dimensione metafisica o surreale. Ma ci può stare, è già successo d’imbattersi in colpi stratosferici (da Neymar ad Hazard, si sono svuotate le tasche) e Osimhen appartiene a questa galassia, potenzialmente sedotta da un uomo mascherato che off re felicità.

Bayern: Osimhen non arriva

Da questo festival del gol e del danaro, il Bayern Monaco si è tirato fuori un po’ di tempo fa e l’ha rifatto adesso, attraverso Dieter Hoeness, ex centravanti del club e fratello di Uli - il presidente onorario - che sa interpretare i metodi e anche le strategie dei campioni di Germania. «Con Osimhen il Bayern potrebbe programmare quasi per 10 anni», ha detto a T-online. «Ma le aspettative di incasso che ha il Napoli sono fuori da ogni logica. Il Bayern non fa operazioni del genere, da 180 milioni, la cifra che si legge in giro». E il Napoli non cederà Osimhen per un euro in meno, così come il Psg non vorrà perdere Mbappé a parametro zero tra un anno: De Laurentiis l’ha detto in epoca non sospetta («Osimhen non è in vendita») e per rimangiarsi la promessa a se stesso, ci vorrebbe veramente una proposta indecente e quindi irrinunciabile. Per risolvere il problema centravanti, il Bayern virerà su Kane, con un’offerta da 80 milioni. Il Real ne aveva offerti 100...

Il rinnovo di Osimhen sullo sfondo

De Laurentiis e Roberto Calenda, il manager del giocatore, intanto chiacchierano amabilmente - un giorno sì e l’altro pure - ognuno consapevole e padrone delle proprie strategie: e mentre in giro per l’Europa si continua a parlare di Osimhen (e di Mbappé) pensando ad altro, vuoi vedere che alla fi ne sarà stato uno splendido gioco (delle parti)?