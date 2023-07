Napoli, ultimatum di De Laurentiis a Lozano: "Deve capirlo..."

Ultimatum del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Hirving Lozano . L'esterno messicano ha il contratto in scadenza nel 2024, in vista delle prossime settimane le strade sono due: rinnovo oppure addio . Lo pensa il numero uno del club azzurro, è questa la strategia, la doppia possibilità da dover perseguire.

Cosa ha detto De Laurentiis su Lozano?

Dopo averlo detto nel corso della conferenza di presentazione delle nuove maglie, parlando del ruolo degli agenti che condizionano le scelte dei calciatori in scadenza (oltre a Lozano anche Zielinski ha il contratto che termina tra dodici mesi e su di lui c'è la Lazio che lo vorrebbe come erede di Milinkovic-Savic), De Laurentiis è intervenuto anche a Espn: "Lozano non è stupido e quando incontrerà Garcia dovrà capire se vorrà rinnovare con noi oppure andare altrove".