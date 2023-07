Lazio, l'addio a Milinkovic apre il mercato: assalto a Zielinski e Politano

Milinkovic sblocca tutto, libera tutti. Sblocca il mercato della Lazio , libera dai vincoli dell’indice di liquidità anche se Lotito progettava già il modo di superarli senza immettere soldi. Quaranta milioni permettono al presidente di lanciarsi su Piotr Zielinski del Napoli , primo obiettivo di Sarri per la sostituzione del Sergente. Non è facile arrivarci, può esserlo se romperà con il Napoli . De Laurentiis è stato chiaro con i giocatori in scadenza nel 2024, Zielinski è tra questi: "Sappiamo di avere giocatori arrivati un po’ alla fine del loro percorso perché ad un anno dalla scadenza. Io devo decidere se allenarli in ritiro o se non allenarli per obbligarli a trovarsi altri lidi. Non voglio fare il cattivo con nessuno, ma siccome questi signori sono preda di agenti famelici io dico 'vi sta bene così?”' Avete trovato pane per i vostri denti, posso anche mettervi a dormire e pagarvi a vuoto". Zielinski non sta rinnovando, il prossimo anno guadagnerà 4,8 milioni a stagione. Sa che il Napoli non può garantirgli le stesse cifre, il tetto ingaggi è stato fissato un anno fa a 3,5 milioni. Zielinski vorrebbe restare a Napoli, anche a scadenza. Se non ci saranno le condizioni per farlo, e se il rischio di restare fuori squadra diventerà concreto, valuterà la Lazio. Il feeling con Sarri risale a Empoli , si erano salutati dopo la partita vinta dai biancocelesti a Napoli, sembrò una promessa di mercato.

Il piano della Lazio

Lotito prepara un’offerta da 20 milioni. Ne ha incassati 40 per Milinkovic, in scadenza nel 2024 come Zielinski, e su questo punto De Laurentiis potrebbe battere. Il presidente del Napoli, si ricorderà, lasciò sei mesi fermo Milik, era in scadenza e non rinnovava, rifiutò varie destinazioni. Sarri immagina un centrocampo con Zielinski al posto di Milinkovic, con Torreira (o Cataldi) regista e Luis Alberto. Continuerà a puntare su Cataldi e Vecino. Basic è in uscita così come Marcos Antonio, ma non ci sono offerte. Se partirà sarà sostituito. Lotito ha una doppia missione: trattare Zielinski e Torreira. Il Galatasaray si è avvicinato di nuovo a Paredes del PSG, può chiuderlo a 5-6 milioni. L’uruguaiano aspetta il momento giusto per partire. I turchi chiedono 15 milioni, è un prezzo destinato a scendere. Lotito spera di strappare un prestito con riscatto fissato a 8 milioni. L

Il nuovo attacco di Sarri

I 40 milioni di Milinkovic potrebbero permettere alla Lazio di tentare l’assalto a Berardi. Ma il Sassuolo continua a chiedere 30 milioni e l’attaccante aspetta Juve o Milan. Lotito ritiene l’operazione costosa per un giocatore di 29 anni. A lui andrebbe riconosciuto un contratto di 4-5 anni ad almeno 3 milioni netti. Sarri ha dato l’ok all’acquisto di Politano, sempre del Napoli. Offrirà 15 milioni più bonus. Con De Laurentiis può nascere una doppia operazione, Zielinski più Politano. Sarri aspetta un’ala, poi il centravanti. Marcos Leonardo del Santos e Amdouni del Basilea si giocano il posto. E chiede l’acquisto lampo di un terzino sinistro. Pellegrini, con Milinkovic in Arabia, può arrivare dalla Juve solo in prestito con riscatto. In corsa Kerkez e la new entry Arteaga.