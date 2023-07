Lotito: "Milinkovic mi ha pregato di farlo andare in Arabia. Stimoli? Lì contano i soldi"

ROMA - " Milinkovic Savic mi ha pregato di lasciarlo andare in Arabia" . È la clamorosa rivelazione di Claudio Lotito , che ha parlato del trasferimento del centrocampista serbo all' Al-Hilal , che ha presentato un'offerta praticamente irrinunciabile al giocatore e alla società biancoceleste.

Lotito: "Milikovic ha chiesto la cessione"

Il presidente della Lazio ha sottolineato a TAG24.it come sia stato Milinkovic a spingere per la cessione: "Ho cercato fino all'ultimo di tenerlo, ma quando uno mi chiede per un fatto suo e personale di andare via che posso fare? Noi eravamo disponibili a rinnovare il contratto ed incrementarlo. Ho un bel rapporto con lui, ma alla fine il giocatore decide quello che vuole fare nella vita. Lui mi ha telefonato pregandomi di lasciarlo andare".

Lotito: "Stimoli? In Arabia solo i soldi"

Sul trasferimento di Milinkovic in Arabia, Lotito ha concluso: "Il giocatore ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che é alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non so se sia un problema di stimoli, se uno vuole andare in Arabia lo stimolo sono solo i soldi. Ma dovete chiederlo a lui".