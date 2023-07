Lazio, Milinkovic via: tutti i nomi per sostituirlo

ROMA - Milinkovic in Arabia . L’offerta super arrivata nelle ultime ore cambia, forse in maniera definitiva, la situazione intorno al Sergente. Il giocatore, davanti a 20 milioni all’anno, sta davvero pensando di lasciare la Lazio ad un anno dalla scadenza del contratto. A Lotito circa 40 milioni di euro, una bella cifra calcolando che tra un anno ne incasserebbe zero. E così il bottino che potrebbe portare Milinkovic è destinato ad essere investito di nuovo sul mercato. Si cerca una mezz’ala forte.

Lazio, i nomi per sostituire Milinkovic

Va detto: trovare un giocatore come Milinkovic, capace negli ultimi due anni di portare 20 gol e 19 assist sarà missione difficile. Il sogno di Maurizio Sarri è Zielinski del Napoli. Contratto in scadenza nel 2024, servirebbero 25-30 milioni. Operazione non facile. Il polacco potrebbe diventare l’erede perfetto del Sergente. Assist e gol ne ha sempre fatti. Più facile chiudere per Gedson Fernandes del Besiktas, 24 anni. Può lasciare la Turchia, aspetta offerte per fare il grande salto. Al Besiktas è arrivato dal Benfica per 6 milioni, ha un ingaggio di poco superiore al milione. Ha giocato in prestito al Tottenham, al Galatasaray e al Caykur Rizespor. Ci sono le condizioni economiche per prenderlo. Di nomi di mezzali ne sono spuntati tanti, ci sono indiscrezioni su Joey Veerman del PSV Eindhoven, 24 anni, 4 gol e 10 assist, interno e anche regista. Marko Grujic è sullo sfondo. Nessun affondo aspettando di capire il destino di Milinkovic. Gli altri possibili obiettivi, quali Loftus-Cheek e Frattesi, si sono già accasati. Occhio a qualche nome rimasto top secret.