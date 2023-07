Napoli, gli arabi vogliono Lozano e Zielinski: le mega offerte

Dopo aver girellato nei cieli e per i campi di mezzo mondo, “saccheggiando” questo calcio e pure quello che verrà, guidati dai droni o magari semplicemente dal richiamo del talento, gli arabi sono calati su Napoli: è facile innamorarsi di una città del genere, osservandola dall’alto; ed è ancora più semplice rimanere storditi, quasi anestetizzati, dando un’occhiata al Maradona, magari con gli highlights del recentissimo passato, che pure aiutano. Poi, se sia andata diversamente diventa persino un dettaglio: ma certo, a memoria, quando ancora quest’invasione non era ancora iniziata - o forse sì, però eravamo nella zona embrionale - la mossa subliminale evaporò nel nulla, anzi nel no di Luciano Spalletti. A pensarci bene, magari avevano l’idea di ricreare il Napoli da quelle parti, come fanno gli americani a Las Vegas con le bellezze italiane: the show must go on. Ed è continuato, in quelle febbrili intenzioni che sembrano diventare un dolcissimo virus tra danari e cammelli o quella storia lì. Stavolta, direbbe Carosone se potesse, canta Napoli, Napoli petrolifera, perché Caravan Petrol attracca proprio qua, nel cuore di un’Italia sgargiante e futurista, che ha disegnato calcio ed arabeschi come nessun’altra, e son venuti con le tasche cariche di dollari per sedurre e far vacillare i campioni d’Italia: Mario Rui, il professore per Spalletti, ha ricevuto una telefonata - così dicono - da Sua Maestosità Cristiano Ronaldo, che all’Al-Nassr vuole compagnia affidabile, meglio ancora se di madre lingua, per ammazzare il tempo e vincere ancora. A 32 anni, dopo aver vinto uno scudetto con il Napoli, aver dimostrato non solo a se stesso di avere carattere, personalità e piede, chiunque si lascerebbe lusingare dinnanzi ad un’offerta destabilizzante: legittimo che ci pensi Mario Rui e forse, vai a capirlo questo calcio, forse anche che rifletta Zielinski, che il deserto spesso l’ha costruito intorno a sé con una finta, un doppio passo, una veronica.