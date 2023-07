Napoli, per la difesa è più vicino Danso di Kilman: la situazione

La stretta finale è vicina . A quanto pare. Il Napoli continua a trattare difensori , su più tavoli, dalla Francia alla Germania, passando per la Premier. Un inglese, un austriaco, un francese, un croato. Anche un greco è finito nella lista, che poi ormai è un listone pronto ad assottigliarsi, perché certe valutazioni non sono ritenute congrue: quella di Max Kilman l’inglese, il primo e grande obiettivo per la sostituzione di Kim sin dalla fine del campionato, è di 40 milioni di euro . Il Wolverhampton non accenna a diminuire e il Napoli si è irrigidito. E ha cominciato a guardarsi intorno, diversamente: Kevin Danso del Lens è un nome che piace a Rudi, ma anche per lui la richiesta è di una trentina di milioni . Tra l’altro, in Francia raccontano che la sua eventuale cessione farebbe scattare un terremoto dopo gli addii di Openda e Fofana. Una scossa tale da far valutare finanche le dimissioni al tecnico Franck Haise. Ognuno ha i suoi problemi. E a Garcia piace.

Napoli, tutti i nomi per la difesa

E allora, la selezione. Verso una scelta che andrà in scena a Castel di Sangro, un po’ come accadde un anno fa con Kim: il Napoli sta provando a stringere, ad accorciare i tempi per il nuovo difensore così da offrire a Rudi la possibilità di lavorare al suo inserimento con i tempi giusti, ma l’incasso dei 50 milioni della clausola di Minjae paradossalmente complica gli affari. Nel senso: tutti sparano alto e a tratti altissimo. È il caso di Kilman, 26 anni, con i Wolves. Ed è il caso di Danso, 24 anni, con il Lens. Altro nome caldo è Josip Sutalo, 23 anni, croato della Dinamo Zagabria e della nazionale croata finito anche nel mirino della Fiorentina. E ancora: Maxence Lacroix, francese del Wolfsburg, 23 anni; e poi il greco Konstantinos Mavropanos, 25 anni, dello Stoccarda. Ieri, in questa Babele, è spuntato anche il portoghese: proposto Gonzalo Inacio, 21 anni dello Sporting Lisbona, ma il Napoli è rimasto freddino.

Le idee per il centrocampo

Per quel che riguarda il centrocampo, l’Hertha Berlino insiste per Demme, scadenza 2024, forte della voglia di Diego di tornare in Germania e di sposare il progetto berlinese. Forse da capitano. In entrata si continua a lavorare sull’argentino Giovani Lo Celso del Tottenham, 27 anni e tanta concorrenza.