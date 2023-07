Napoli, rinnovo Osimhen: la svolta per il biennale fino al 2027

Ci sono viaggi e viaggi: quelli lampo - bonjour, au revoir - e altri invece più lunghi, complicati, tortuosi ma intensi. Quando Victor Osimhen è arrivato a Napoli si sprecava la diffidenza e qualcuno ebbe anche una certa fretta di dargli dello scarpone trascurando la media gol/partita e l’incidenza sul gioco della squadra, ma poi, dopo aver avuto la possibilità di giocare una stagione intera senza infortuni gravi o gravissimi come quelli delle prime due, la storia è cambiata. E il mondo del calcio, l’Europa chic, ha cominciato a fargli una corte spietata: un bel problema nell’estate degli arabi e degli all in, dell’effetto domino del centravanti che sta agitando Serie A, Premier, Liga, Ligue 1 e Bundes; una questione da maneggiare con cura. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 ha conquistato spazio, tempo e titoli, ha fatto passi avanti, indietro e poi frenate. E accelerate. E nuove inchiodate. E ripartenza: che mal di testa. Ma quando nove giorni fa l’agente Roberto Calenda è sbarcato a Dimaro insieme con Victor, stesso volo e stessa auto di rappresentanza fino all’hotel della squadra, il dialogo con De Laurentiis è ovviamente entrato nel vivo: incontri, riunioni allargate, scambi di opinioni e di idee. Salvo poi dirsi arrivederci senza annunciare l’accordo più atteso da un intero popolo di tifosi e da Rudi. Garcia, il tecnico che a un certo punto s’è espresso così: "Qui sono tutti tranquilli e Osimhen ha un contratto, ma nel calcio mai dire mai. Spero che resti". Il Psg è un problema che sparirà soltanto quando sarà finita la telenovela Mbappé e un altro attaccante con un nome di battesimo diverso da Victor James avrà firmato con Al-Khelaifi , però comincia a intravedersi la luce: filtra un certo ottimismo dal Napoli, filtrano passi avanti dai negoziati - termine che rende a pieno la complessità dell’operazione - tra le parti. L’obiettivo, a questo punto, è riuscire a fare a Castel di Sangro ciò che è mancato sulle Dolomiti: chiudere, annunciare e mettere il pallone al centro del villaggio. E in porta.