"Mbappé rifiuta l'Arabia: nessun incontro con l'Al-Hilal"

Solo il Real Madrid

Non c'è stato quindi alcun colloquio tra le due parti, con la rappresentanza dell'Al-Hilal, in città anche per definire l'arrivo del brasiliano Malcom e trovare l'accordo con Marco Verratti, che sperava quantomeno di presentare il proprio progetto all'ex giocatore del Monaco. Un tentativo di approccio che non è andato a buon fine, l'ingaggio da 700 milioni a stagione, oltre ai 300 milioni di euro promessi al PSG, che aveva dato il via libera al club arabo per parlare direttamente con Kylian, non lo hanno tentato nemmeno per un momento. Il capitano dei Les Bleus non ha mai preso in considerazione questa opzione: la sua prima scelta resta il Real Madrid.