"Al-Hilal, offerte shock per Osimhen: doppio "no" del Napoli"

Era prevedibile che Victor Osimhen , dopo l'ultima annata fenomenale con la maglia del Napoli , sarebbe stato uno degli oggetti del desiderio di questa estate di mercato. Interessamenti di mezza Europa, ma la strada intrapresa ormai è quella della permanenza in azzurro . Anche se l' Al-Hilal aveva deciso di tentare l'assalto per l'attaccante.

Osimhen in Arabia? Il Napoli dice "no"

Infatti, stando a quanto riportato dal giornale francese l'Equipe, il club arabo, dopo il "no" incassato per Mbappè, stava lavorando per prendere Osimhen. Due offerte sono state rifiutate dal Napoli: la prima di 120 milioni e la seconda di 140. I vertici dei sauditi avevano prima parlato con il giocatore e poi recapitato le proposte al club che ha rispedito entrambe al mittente.

Osimhen, lo stipendio folle offerto dall'Al-Hilal

L'offerta per il giocatore non sarebbe stata da meno. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, a Victor Osimhen sarebbe stato proposto uno stipendio di circa un milione di sterline a settimana.