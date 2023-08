Retroscena Murillo, si informa via whatsapp sul Napoli con il Corriere dello Sport!

"Sono arrivati così lontano, addirittura in Italia?". Murillo, centrale di proprietà del Corinthians che piace al Napoli, sa dell'interesse degli azzurri ed è rimasto stupito per come la trattativa tra i due club sia stata raccontata con cura dei dettagli dai media italiani. Globo Esporte, in Brasile, ha rivelato un retroscena: la madre del centrale brasiliano mercoledì ha inviato un WhatsApp al figlio con la prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio in cui si parlava dell'interesse del Napoli per il giocatore.