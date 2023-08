Ricordate Natan? Sognava la Roma di Mourinho, ora lo cerca il Napoli

Nome nuovo per la difesa del Napoli. La società di De Laurentiis, per l'erede di Kim, dopo aver pensato a Murillo (che si informa sulla trattativa leggendo il Corriere dello Sport-Stadio), si sta concentrando anche su un altro giovanissimo brasiliano. Si tratta di Natan Bernardo de Souza, meglio noto come Natan, anni 21, di proprietà del Red Bull Bragantino. Ne parla il portale spagnolo "Relevo" secondo cui "l'affare è avviato e si può concludere in breve tempo".