"Sporting, il ds in arrivo in Italia per trattare Zanoli col Napoli"

Lo Sporting Lisbona insiste per Alessandro Zanoli. Il direttore sportivo Hugo Viana ha previsto un viaggio in Italia per trattare Hjulmand, centrocampista del Lecce, ma anche il terzino col Napoli. A rivelarlo dal Portogallo è Record. Già nei giorni scorsi il quotidiano A Bola aveva dedicato per due volte di fila la prima pagina a Zanoli in occasione del primo assalto dei portoghesi respinto dal Napoli.