Cajuste e il primato in Ligue 1 che incuriosisce i tifosi del Napoli

Il giramondo Jens-Lys Michel Cajuste ha viaggiato spesso anche tra panchina e campo nella sua sorprendente stagione in Ligue 1. Il nuovo centrocampista del Napoli, appena prelevato dal Reims, ha incuriosito i tifosi che si sono subito interessati a lui informandosi su alcune curiosità legate alla sua infanzia e ai suoi trascorsi calcistici. Non solo: c'è una statistica, emersa in queste ore, che ne racconta le caratteristiche.

Cajuste e la statistica a sorpresa che arriva dalla Francia

Come racconta Opta, infatti, "tra i centrocampisti della Ligue 1 2022/23, Jens Cajuste è quello che ha segnato più gol subentrando a gara in corso: tre reti, tutte realizzate dall’inizio dell’anno solare 2023. Risorsa". Un dato interessante in relazione al ruolo che il centrocampista svedese ricoprirà a Napoli, ovvero prima alternativa ad Anguissa - o a Lobotka - e dunque giocatore che dovrà farsi trovare sempre pronto quando chiamato in causa.