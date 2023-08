Gabri Veiga convocato dal Celta Vigo, ma il Napoli è in pressing

Gabri Veiga convocato dal Celta Vigo: le parole di Benitez

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli e attuale tecnico del Celta Vigo, ha convocato Gabri Veiga per la partita contro l'Osasuna. Ci sarà anche il centrocampista spagnolo, prossimo al trasferimento in azzurro, nell'esordio in Liga. In panchina o in campo, sarà probabilmente la sua ultima partita con il club. Lo ha fatto intendere anche lo stesso Benitez, affermando che per lui "l'ideale sarebbe risolvere presto la situazione", visto che "c'è una clausola, qualcuno può venire e pagarla all'improvviso o avvicinarsi a quella cifra".