"Gabri Veiga al Napoli, affare chiuso all'80%"

Sono stati i giorni dell'avvicinamento tra il Napoli e Gabri Veiga per quello che sembrerebbe essere ormai un matrimonio in via di definizione. Tutte le parti coinvolte sono sicure dell'operazione, incluso lo stesso Rafa Benitez, che alla vigilia della partita tra il Celta Vigo e l'Osasuna ha quasi assicurato l'imminente partenza del suo centrocampista. Per la sfida di oggi, lo spagnolo è stato regolarmente convocato, ma dalla sua terra arrivano conferme sul fatto che questa potrebbe essere la sua ultima gara con il club della Galizia.