Napoli, sfuma Gabri Veiga: in Arabia sbeffeggiano De Laurentiis!

Grande delusione in casa Napoli per l'addio a Gabri Veiga . Il calciatore era da settimane nell'orbita del club azzurro, ma nelle ultime ore si è inserito l'Al-Ahli che ha deciso di pareggiare l'offerta dei partenopei .

I tweet provocatori di Al Qahtani

Come se non bastasse, dall'Arabia sono arrivate anche delle provocazioni nei confronti di De Laurentiis da parte di Hossam Al Qahtani con ben due tweet: nel primo scrive "Puoi tenerti il tuo giocatore adesso, abbiamo il miglior talento" con tanto di tag al presidente del Napoli. Più che scontato che Al Qahtani si riferisse a Zielinski, il quale era in procinto di trasferirsi al club arabo prima del dietro front che l'ha fatto rimare in azzurro. Il secondo tweet vede la pubblicazione di una foto di Gabri Veiga con la frase "Buongiorno, miglior talento" con annesso tag a De Laurentiis. Così si è divertito Al Qahtani dopo aver soffiato il centrocampista spagnolo al Napoli.