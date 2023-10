De Laurentiis sicuro: "Osimhen rinnoverà, chi va via è triste"

Il presidente del Napoli è tornato a parlare dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Intervenuto in mixed zone dal Maradona, Aurelio De Laurentiis ha commentato la partita ma ha anche parlato del futuro di Victor Osimhen. "Rinnoverà? Non c’è problema, non c’è mai problema: nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema è quando vanno via che non riescono a trovare più la strada maestra".