Napoli, idea a gennaio per il terzino. Ma c'è già un'alternativa

Il Napoli comincia a guardarsi intorno in vista del mercato di gennaio: nel mirino è finito Pasquale Mazzocchi, terzino destro napoletano di 28 anni che gioca a una cinquantina di chilometri dalla sua città. A Salerno, con la Salernitana. De Laurentiis ne ha parlato direttamente con il collega Iervolino, una storia tra presidenti, e la chiave potrebbe essere l’inserimento nell’affare del prestito di Alessandro Zanoli , stesso ruolo di Mazzocchi e un minutaggio decisamente ristretto in questa stagione, a sua volta nel mirino del club granata sin dall’estate. Zanoli, per la cronaca, è richiesto dai mesi del caldo afoso anche dal Genoa: ha prospettive, ambizioni e tanto mercato.

La strategia del Napoli per il mercato di gennaio

Il Napoli, insomma, ha cominciato a scrivere le strategie del mercato invernale, sulla base delle questioni interne più urgenti: Zanoli, finora, ha collezionato una mezzoretta di calcio, per un totale di 3 presenze. Partendo sempre dalla panchina: 2 in campionato (23 minuti a Verona e 7 con il Milan al Maradona) e una in Champions (3 minuti a Madrid con il Real). In un solo concetto: una situazione diametralmente opposta alle aspirazioni del giocatore, soprattutto dopo la mezza stagione di livello disputata da titolare un anno fa con la Samp. Sì: scelse di crescere e giocare, missione pressoché impossibile con Di Lorenzo davanti, piuttosto che completare la cavalcata per lo scudetto.

Zanoli blindato in estate: lo voleva lo Sporting

La Salernitana ci aveva già provato in estate così come il Genoa. E lo Sporting Lisbona: che aveva pronti 500mila euro per il prestito e 12,5 milioni per assicurarsi il riscatto. Niente da fare, il Napoli preferì declinare. Ma ora la storia è cambiata e De Laurentiis e Iervolino stanno provando a confezionare l’operazione: Adl ha chiesto Mazzocchi, e Zanoli, che piace ai granata, non è più incedibile.

Qual è l'alternativa del Napoli a Mazzocchi?

C’è anche un altro nome che ricorre, che ritorna per la fascia destra. La soluzione numero 2: Davide Faraoni del Verona, 32 anni. Altro profilo accostato in estate al Napoli.