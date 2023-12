Napoli, Osimhen rinnova: è ufficiale. L’annuncio di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha ufficialmente annunciato il tanto atteso rinnovo di contratto di Victor Osimhen . L'attaccante nigeriano ha accettato il nuovo accordo che lo lega al Napoli fino al 2026 (c licca QUI per scoprire le cifre e la clausola nel contratto) . Il precedente contratto scadeva nel 2025. Un segnale importante che testimonia la voglia di rimanere dopo lo scudetto conquistato nella scorsa stagione.

Napoli, l’annuncio di De Laurentiis sul rinnovo di Osimhen

Il presidente del Napoli ha annunciato il rinnovo di Victor Osimhen tramite un tweet sul proprio profilo in cui ha scritto “Fatto!”. Adesso manca solo l’ufficialità sul sito degli azzurri. Una telenovela che durava della scorsa estate, quando De Laurentiis aveva dato già per fatto il rinnovo. Poi però è arrivata l'offerta monstre dall'Arabia e il conseguente rifiuto dell'attaccante. Da lì sono ripresi i colloqui per il rinnovo con l'annuncio che è arrivato oggi. Un bel regalo di Natale per i tifosi napoletani a poche ore dalla partita con la Roma.