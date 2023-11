Osimhen dice tutto: cosa è accaduto tra il Napoli e l'Al Hilal in estate

"Non avevo mai pensato di andarmene l'estate scorsa". A dirlo è stato Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è intervenuto a 'The Obi One Podcast' e ha parlato delle voci sull'Arabia Saudita: "La loro offerta è stata enorme ed è stato difficile rifiutare, ma ho parlato col Napoli e ho deciso di restare".