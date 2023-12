"Elmas a Lipsia: subito in ritiro con la squadra"

Ormai è tutto fatto, ce lo ha anticipato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: Elmas sarà un nuovo giocatore del Lipsia. I tedeschi hanno scelto il nordmacedone per sostituire Emil Forsberg, partito per gli Stati Uniti. Il centrocampista è già arrivato a Monaco per svolgere le visite mediche e presto si unirà alla squadra.