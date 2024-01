Napoli sul mercato: obiettivi Barak e Theate dopo Traore e Ngonge

Gli «altri due colpi» annunciati da Aurelio De Laurentiis a Riyad saranno un difensore e un centrocampista. Ieri l'ufficialità di Traore, oggi il giorno di Cyril Ngonge, atteso a Villa Stuart per le visite mediche prima della firma. Affare concluso con l'inserimento decisivo del presidente del Napoli che ha accettato le condizioni del Verona pur di assicurarsi l'esterno belga. La sfida alla Fiorentina è anche l'occasione per tornare a parlare di Antonin Barak. Contatto diretto in Arabia tra i due club. Il giocatore vorrebbe l'azzurro dopo averlo sfiorato nell'estate 2022 (alla fine arrivò Ndombele) e attende sereno l'evolversi della trattativa. In difesa il preferito resta Theate del Rennes.