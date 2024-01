Giornata di annunci per la Salernitana. Ufficiale l'arrivo in prestito fino al 30 giugno di Alessandro Zanoli. L'esterno destro sostituirà Mazzocchi che pochi giorni fa aveva fatto il percorso inverso trasferendosi al Napoli. Zanoli era arrivato in città nella giornata di ieri e in serata i due club hanno annunciato la positiva conclusione dell'affare.