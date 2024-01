Dalla Francia: "Napoli, accordo con il Salisburgo per Solet"

Mentre il Napoli festeggia l'accesso alla finale di Supercoppa Italiana, dalla Francia annunciano la possibilità di una imminente chiusura della trattativa per Solet del Salisburgo. Il difensore francese, classe 2000, sarebbe molto vicino a vestire la maglia azzurra. Secondo footmercato, mancherebbe soltanto l'accordo tra il Napoli e l'entourage del calciatore, con il club di De Laurentiis che avrebbe già trovato una intesa di massima con il Salisburgo. In stagione, Solet ha fatto registrare 13 presenze in tutte le competizioni.