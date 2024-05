"Psg, Kvaratskhelia per il dopo Mbappé: c'è stato già un incontro a Roma"

"Kvaratskhelia può raccogliere l'eredità di Mbappé al Psg" . Le Parisien rilancia l'indiscrezione di mercato alla vigilia di Napoli-Bologna . Dalla Francia sono certi: " Luis Campos , consigliere sportivo del Paris Saint-Germain , ha continuato anche durante i giorni in cui la concentrazione era prevalentemente rivolta sulla semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmun nel suo lavoro per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione Poco meno di tre settimane fa era a Roma dove ha avuto alcuni incontri, tra cui uno con l'agente di Khvicha Kvaratskhelia ".

"Kvaratskhelia non è affatto insensibile all'interesse del Psg"

Nonostante Barcola si stia mettendo in bella evidenza il Psg sa bene che bisognerà far rimpiangere il meno possibile Mbappé con un acquisto in grado di infiammare la piazza: "Da diverse settimane quindi ci sono discussioni tra il Paris e i rappresentanti del giocatore, il quale non è affatto insensibile al marcato interesse dei rossoblù".

Kvaratskhelia blindato dal Napoli e da De Laurentiis

Tra il dire e il fare c'è De Laurentiis. Le Parisien aggiunge e conclude: "In questa vicenda bisognerà osservare con attenzione la posizione di Aurelio de Laurentiis, noto per la sua intransigenza. La scorsa stagione, all'indomani dell'ottenimento del titolo di campione italiano, il presidente del Napoli si era fermamente opposto alla partenza di Victor Osimhen. Internamente il discorso riguardante il georgiano, sotto contratto fino al 2027, è identico. Il club fa trapelare che non esiste un prezzo per Kvaratskhelia e che non è in vendita".