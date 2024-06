Napoli, difesa da rinforzare: occhi puntati su Buongiorno e Demiral

La grande priorità per il mercato è l’arrivo di un paio di difensori centrali, i primi tasselli del Napoli che sarà targato Antonio Conte. Servirebbe uno coerente con la sua idea di calcio, uno come Alessandro Buongiorno , non a caso da tempo il primo obiettivo del ds Manna. Con un pressing costante che si sta intensificando nelle ultime ore. Il Napoli ci riprova, insiste, studia le prossime strategie per convincere il Torino e, intanto, dialoga con l’agente del giocatore, ora impegnato con l’Italia di Spalletti per gli Europei. L’ultima mossa ufficiale è stata l’offerta da 35 milioni più di 5 bonus che il Toro poche settimane fa aveva archiviato, ma con l’arrivo di Conte la trattativa può entrare nel vivo.

Napoli, priorità alla difesa

I granata hanno messo in stand-by la prima proposta del Napoli, vogliono farlo capitano e magari sono in attesa di avances più allettanti dalla Premier League, ma De Laurentiis non si arrende. Buongiorno è un obiettivo serio, reale, concreto, perché ha l’età giusta (24 anni) e le caratteristiche perfette per inserirsi nel futuro contesto tattico del Napoli: è un centrale aggressivo, rapido, fisicamente strutturato, abile nell’uno contro uno e a giocare in campo aperto. Per questo il Napoli tornerà alla carica e Conte può diventare un fattore per convincere il ragazzo. Non mancano le alternative, ovviamente, anche perché in difesa le riflessioni sono tante e potrebbe servire anche più di un centrale. Il Napoli, ad esempio, non ha mai smesso di seguire Merih Demiral, ex Juve, anni 26, oggi all’Al-Ahli, così come resta nel mirino un altro giocatore che piaceva già a gennaio, una vecchia conoscenza del calcio italiano: Arthur Theate, anni 24, ex Bologna oggi al Rennes, in Ligue 1.

Intrigo

Dalla Francia, poi, hanno accostato al Napoli Jonathan Clauss, 31enne del Marsiglia. Un profilo decisamente più esperto. La priorità, però, resta Buongiorno del Torino. Dove gioca e brilla un altro calciatore che piace al ds Manna: Raul Bellanova. Anni 24, ex Inter, scelto da Spalletti per i 30 preconvocati all’Europeo, Bellanova è un esterno destro di corsa e fiato perfettamente aderente all’identikit del Napoli per il prossimo mercato. Un giocatore che sulla fascia di Di Lorenzo - blindato ufficialmente dal Napoli nonostante la sua volontà di essere ceduto e il pressing della Juve - si trova a casa e che può diventare un’opportunità, un altro oggetto di discussione nei dialoghi già da tempo.