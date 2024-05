Napoli, De Laurentiis incontra Gino Pozzo a Formentera: si è riparlato di Samardzic, Perez e Lucca

Cosa si sono detti De Laurentiis e Pozzo?

L'incontro non era programmato, i due si sono trovati nello stesso ristorante come un gioco della casualità. È chiaro che la chiacchierata tra i due ha coinvolto discorsi legati al mercato, focalizzandosi su diversi profili che piacciono al Napoli. Tra questi c'è l'attaccante Lorenzo Lucca, così come il centrocampista Walace e non solo: nel corso della discussione sono spuntati nuovamente Samardzic e Nehuen Perez. Insomma, De Laurentiis si è pienamente tuffato nel mercato e i gioielli dell'Udinese potrebbero rappresentare delle possibilità interessanti per il Napoli di Conte.