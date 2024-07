Osimhen, si blocca il passaggio al Psg: il Napoli apre a un nuovo scenario

CASTEL DI SANGRO (L'Aquila) - Victor Osimhen corre e si allena insieme con il gruppo, lo ha fatto anche ieri pomeriggio sul campo del Patini, ma continua a non giocare: ha saltato le amichevoli in Trentino e quella di domenica contro l'Egnatia. La prima per affaticamento, come comunicato dal club, e le altre senza motivazioni ufficiali. Già. Arrivati a questo punto, però, non è che siano indispensabili: il quadro è chiaro. Osi è ovviamente in bilico, cammina sul filo di una trattativa con il Paris Saint-Germain che apparentemente rischia di spezzarsi: al Psg piace, eccome, ma i francesi devono cedere uno tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos e vogliono acquistarlo al loro prezzo. Nettamente inferiore agli oltre 100 milioni di euro richiesti dal Napoli; comunque meno, ma non troppo, rispetto al valore della clausola rescissoria da 130 milioni. Bene. Cioè, più o meno: Conte sta assemblando la squadra, sta lavorando sodo e duro, ma non è un segreto per nessuno che la caccia al centravanti principe sia ancora aperta. Victor è sull'uscio, almeno teoricamente, mentre il suo erede designato di nome Romelu Lukaku è ancora materialmente lontano. E il gioco dei 9 assomiglia a un vuoto di 9. Negli ultimi, giorni, però, è partita la variabile inglese. Rom è di proprietà del Chelsea, a sua volta a caccia di centravanti con un prediletto nella lista: Samu Omorodion, 20 anni, talento emergente nigeriano blindato dall'Atletico Madrid. Grattacapi per tutti: e così, all'improvviso, Napoli e Chelsea hanno ricominciato a ragionare sull'ipotesi di risolvere a vicenda i rispettivi problemi. Il Psg s'è messo in freezer? Perché non scongelare un vecchio discorso: l'idea di mettere in piedi una trattativa che preveda lo scambio di uomini e maglie. Osi al Chelsea, Lukaku al Napoli. E tutti vissero, o potrebbero vivere, felici e contenti.