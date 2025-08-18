Napoli, quattro nomi per sostituire Lukaku: la lista di Manna

L’ infortunio preoccupa. Molto. E in attesa di un referto ufficiale , il Napoli si guarda attorno . Romelu Lukaku era a un passo dal godersi i tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte in totale serenità. E invece, per colpa di quel tiro scoccato al 30’ dell’ultima amichevole di Castel di Sangro contro l’Olympiacos, dovrà stare fermo per un po’. Non è ancora chiaro quanto, si saprà solo dopo il referto dei medici. Un risentimento al quadricipite della coscia sinistra che può costare caro, in termini di partite. E allora il Napoli e il ds Manna si sono messi all’opera, visto che l’infortunio non lascia spazio all’ottimismo. Meglio tutelarsi e in fretta , visto che mancano 14 giorni alla chiusura del mercato. Un imprevisto alla vigilia della stagione che complica i piani, che cambia le strategie in termini di mercato, che costringe il Napoli a far quadrare la conta e la lista, facendo attenzione agli under.

Nei radar

C’è da capire l’entità dell’infortunio e pure chi potrà prendere il posto di Romelu nelle prime partite. Toccherà a Lorenzo Lucca farne le veci. S’è destreggiato più che bene nelle amichevoli precampionato, ha segnato quattro gol, ha dimostrato di essersi ben inserito nei meccanismi offensivi di Conte, ma non basta. C’è bisogno pure di un’alternativa nel ruolo di centravanti e allora in questi giorni si sfoglia la lista dei nomi, dei giocatori che - con la formula del prestito - potrebbero fare al caso del Napoli. C’è un vecchio pallino, come Joshua Zirkzee (24), che nel Manchester United, privo di coppe europee, giocherà molto probabilmente pochissimo, visto che i Red Devils hanno speso un’ottantina di milioni per Sesko: oltre allo sloveno, in rosa c’è ancora Hojlund, in uscita e destinato al Milan, e c’è pure il nuovo arrivato Cunha, che può fare la prima punta e che gli inglesi hanno pagato 74,2 milioni. Zirkzee - rimasto in panchina nell’esordio in Premier contro l’Arsenal - conosce il campionato italiano, vale ancora tanto, ma inevitabilmente s’è deprezzato. Ritroverebbe Beukema, compagno al Bologna, e conosce pure Lang, olandese come lui. Piace anche Jean-Philippe Mateta (28), attaccante francese del Crystal Palace.

I profili in prestito

Profilo diverso da Zirkzee, molto più simile a Lukaku per fisicità e caratteristiche: titolare fisso in Premier, ha già iniziato la stagione col botto ma strapparlo ai londinesi in prestito sembra complesso. Si valuta anche Artem Dovbyk (27), che il Napoli aveva valutato l’anno scorso prima di virare su Lukaku. Finì alla Roma, ma non è mai uscito dai radar. L’ultima nome che si valuta è Nikola Krstovic (25), attaccante montenegrino che il Lecce ha messo sul mercato. Anche qui, però, la soluzione del prestito diventa difficile, visto che i salentini vogliono monetizzare. Quattro nomi, insomma, che il Napoli sta studiando. Tutto dipenderà dall’entità dell’infortunio di Lukaku. Conte spera di perderlo per poco tempo, ma il mercato, intanto, non aspetta.