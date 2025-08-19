Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gutierrez e le visite mediche durate oltre sei ore: cosa è successo

L’esterno spagnolo ieri a Roma: arriva in azzurro per 18 milioni più uno di bonus. A disposizione dopo la pausa per le nazionali
Lorenzo Scalia

ROMA - Con il treno più veloce poteva fare tre volte su e giù da Roma a Napoli. Già, sono durate sei ore piene le visite mediche di Miguel Gutierrez, il settimo acquisto di questa bollente estate. L’esterno sinistro ha varcato la porta della clinica romana di Villa Stuart poco dopo le 9 del mattino, per poi uscire verso le 15:15. Lo spagnolo non ha detto una parola, ma si è fermato per qualche istante accettando di fare delle foto ricordo con i tifosi azzurri presenti fuori dalla struttura sanitaria. Era sorridente quando sono finite le visite, un po’ emozionato quando è sceso dal minivan nero. Probabilmente non si aspettava un’accoglienza così calorosa a Roma. C’erano grandi e piccoli, anche una bambina che indossava la maglietta ufficiale del Napoli.

Gutierrez, costo e infortunio

Il club, da sempre, è molto scrupoloso quando arriva un nuovo giocatore, ma sei ore di visite mediche rappresentano un record o giù di lì. Il motivo? Gutierrez è infortunato alla caviglia. O meglio: è reduce da un’operazione che sta per diventare un ricordo. Quindi c’è voluto più tempo del solito per svolgere gli esami standard per l’idoneità sportiva e anche altri, probabilmente quelli nel reparto di radiologia. Nulla è stato lasciato al caso. E non poteva essere altrimenti perché il Napoli ha speso quasi 20 milioni di euro per Gutierrez, la stellina del Girona. Per la precisione 18 milioni di euro più uno di bonus. Una cifra importante che testimonia quanto il club creda nelle qualità di questo ragazzo, cresciuto nella cantera del Real Madrid ma esploso lontano dalla capitale.

L'opzione Gutierrez per il Napoli

Mancino naturale, Gutierrez sarà a disposizione di Antonio Conte solo tra qualche settimana dato che è ancora ai box dopo l’intervento alla caviglia destra. Presumibilmente dopo la pausa per le nazionali del 7 settembre. Nella Liga, nelle ultime tre stagioni, ha dimostrato ampiamente di essere uno dei migliori terzini di spinta. Ora dovrà confermarsi e affermarsi in Italia, in un calcio diverso. Ci vorrà un po’ di tempo. Anche perché il 24enne dovrà battere la concorrenza di Olivera e Spinazzola. Gutierrez, ovviamente, ha caratteristiche diverse, quindi sarà un’opzione ultraoffensiva sulla corsia di sinistra. Chi lo conosce dice che ha i piedi da centrocampista e un ritmo da campione d’atletica. Andrà scoperto piano piano. Il Girona si affidava spesso a lui per dare ampiezza alla manovra ma anche per costruire trame interne. Il Napoli lo ha messo nel mirino molti mesi fa, l’ha studiato a fondo e ha deciso di affondare il colpo nonostante il piccolo problema alla caviglia. Un dettaglio considerando che Gutierrez è agli albori della sua carriera dal respiro internazionale.

