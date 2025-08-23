Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Per Hojlund al Napoli sono giorni decisivi: i dettagli della trattativa con il Manchester United

Gli azzurri sono tornati sul mercato dopo l'infortunio di Lukaku: il danese è il primo obiettivo di Manna
2 min

L'infortunio di Romelu Lukaku ha privato Antonio Conte di uno dei suoi punti fermi, spingendo il Napoli a tornare sul mercato dopo un'estate ricca di acquisti. Il primo nome nella lista di Manna è quello di Rasmus Hojlund, obiettivo sfumato del Milan che nel frattempo ha affondato per Boniface. Gli azzurri hanno avviato i contatti con il calciatore e con il Manchester United e sperano di poter arrivare a un punto di svolta già lunedì.

Le ultime su Hojlund al Napoli

La trattativa che potrebbe portare Rasmus Hojlund a giocare per i campioni d'Italia quest'estate potrebbe decollare nei prossimi giorni. L'attaccante danese ha dato il suo benestare per il trasferimento in azzurro, un primo segnale di non poca importanza. Il Napoli sta ancora cercando l'intesa definitiva per lo stipendio, al momento la distanza tra richiesta e offerta appare colmabile. Resta invece da definire la formula del trasferimento con il Manchester United: i Red Devils vorrebbero lasciarlo partire a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto ma bisogna ancora accordarsi sulle cifre dell'operazione. La sensazione è che lunedì possa essere il giorno chiave per capire che piega prenderà la trattativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

