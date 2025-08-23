Per Hojlund al Napoli sono giorni decisivi: i dettagli della trattativa con il Manchester United

L'infortunio di Romelu Lukaku ha privato Antonio Conte di uno dei suoi punti fermi, spingendo il Napoli a tornare sul mercato dopo un'estate ricca di acquisti. Il primo nome nella lista di Manna è quello di Rasmus Hojlund, obiettivo sfumato del Milan che nel frattempo ha affondato per Boniface. Gli azzurri hanno avviato i contatti con il calciatore e con il Manchester United e sperano di poter arrivare a un punto di svolta già lunedì.