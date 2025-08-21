Lesione retto femorale da Bailey a Lukaku: tempi di recupero, terapia o operazione, cosa c'è da sapere

L'infortunio di Bailey e Lukaku: cause e sintomi

Il retto femorale è un muscolo situato nella parte anteriore della coscia ed è uno dei quattro muscoli che compongono il quadricipite femorale. A Bailey è stata evidenziata una sospetta lesione miotendinea, quindi nella zona in cui il muscolo si congiunge al suo tendine. È un tipo di infortunio che spesso è causato da sollecitazioni eccessive o contrazioni esplosive durante attività fisiche: è il caso del nuovo acquisto della Roma che nel suo primo allenamento a Trigoria ha sentito tirare dopo aver calciato verso la porta. I sintomi tipici includono dolore nella parte anteriore e alta della coscia, rigidità e difficoltà nel sollevare la gamba, soprattutto dopo l'attività fisica. Il trattamento conservativo, come il riposo e la riduzione dell'attività, è quasi sempre efficace. Così faranno Bailey e Lukaku infatti, per i quali l'operazione è stata esclusa.