Bailey, c'è il responso dell'infortunio: come sta, ultime news e quanto può stare fuori

Tegola non da poco per la Roma: Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Serviranno altri accertamenti, ma il giamaicano starà fuori almeno un mese. E a questo punto la Roma spera che sia così e che la situazione non sia più grave, alla Lukaku, per intenderci. Perché il muscolo è lo stesso ma, naturalmente, non si possono ancora fare paragoni visto che tutto dipenderà dal punto esatto della lesione e dalla profondità della stessa. Di sicuro l'ansia c'è.