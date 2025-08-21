Bailey, c'è il responso dell'infortunio: come sta, ultime news e quanto può stare fuori

Tegola non da poco per la Roma: Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Serviranno altri accertamenti, ma il giamaicano starà fuori almeno un mese. E a questo punto la Roma spera che sia così e che la situazione non sia più grave, alla Lukaku, per intenderci. Perché il muscolo è lo stesso ma, naturalmente, non si possono ancora fare paragoni visto che tutto dipenderà dal punto esatto della lesione e dalla profondità della stessa. Di sicuro l'ansia c'è.
Infortunio Bailey, il bollettino del club giallorosso
Questo il bollettino del club giallorosso: "Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell'infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo Fulvio Bernardini". Cosa succederà adesso? Bisognerà aspettare l'esito della risonanza, verosimilmente in programma domani o, al più tardi, dopodomani. Ma il timore che si possa trattare di qualcosa di più serio c'è. Una lesione profonda, nella migliore delle ipotesi.
Infortunio Bailey, il paragone con Lukaku
Il pensiero è andato subito all'infortunio di Lukaku, out almeno fino a gennaio. Questo il comunicato del Napoli di qualche giorno fa: "Lukaku ha riportato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra". Uno strappo, praticamente. Per Bailey, stando ai primi esami, non dovrebbe trattarsi di un grado così alto, ma di una lesione un po' meno importante. Questo, almeno, è quello che sperano i romanisti. Un mese o poco più, poi il giamaicano dovrebbe tornare in campo. Ma la certezza si avrà solo nelle prossime ore. Di sicuro, però, non è previsto alcun tipo di operazione. E già questa è una buona notizia.