Il Napoli vuole Norton-Cuffy del Genoa: la strategia di Manna e le alternative

NAPOLI - C’è anche Brooke Norton-Cuffy nell’elenco del ds Manna per l’esterno di destra da affiancare a Di Lorenzo nella prossima stagione. Una delle priorità del mercato estivo del Napoli . Il difensore è in vetrina, per il Genoa è proprio lui il gioiellino da esporre fieri alle porte dell’estate per monetizzare. Il Napoli è interessato, lo segue da tempo e riflette, in un ventaglio d’opzioni ampio che comprende anche Khalaili e Dodo . Per il primo c’è già l’accordo sullo stipendio e si tratta da tempo con l’Union Saint-Gilloise dopo aver bloccato il giocatore. L’identikit è tracciato e i prossimi giorni saranno utili per continuare a condurre le trattative in modo parallelo prima della scelta definitiva. Che non dovrebbe arrivare in tempi troppo lunghi.

Napoli, nel mirino c'è Norton-Cuffy del Genoa

Anni 22, nativo di Londra (scuola Chelsea e Arsenal), nazionale Under 21 inglese, Norton-Cuffy, 181 centimetri d’altezza, è un esterno di spinta che vanta già una discreta esperienza nonostante la giovanissima età. Nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze con due gol in Serie A. Ha agito principalmente da esterno di centrocampo ma anche da terzino di una linea a quattro. In carriera si è mosso anche a sinistra o, all’occorrenza, da centrale. Insomma, è un jolly prezioso che fa della spinta e dello sprint i suoi punti di forza. Oltre a una fisicità importante. Un terzino e un quinto nello stesso giocatore che è al Genoa dal 2024 e che è pronto per il grande salto. Il Napoli lo ha messo nel mirino da un po’ e ha avviato i primi contatti esplorativi per sondare disponibilità del giocatore e del club. Il Genoa ha lasciato intendere che con la giusta offerta Norton-Cuffy può partire.

Khalaili resta nella lista degli obiettivi

In pole per il ruolo, da tempo, c’è però Anan Khalaili, nazionale israeliano, anni 21, con cui c’è già l’accordo sull’ingaggio (1,3 milioni fino al 2031). Come Norton-Cuffy, anche lui è un giovanissimo con cui poter anche ridurre l’età media della rosa e ringiovanire così l’organico. Un altro degli obiettivi del club alle porte dell’estate. La valutazione di partenza del Saint-Gilloise è di 25 milioni di euro, cifra elevata giustificata dal fatto che il 20% della somma spetta al Maccabi Haifa, il club di provenienza di Khalaili. Il Napoli è alla finestra e spera di poter strappare uno sconto. Khalaili è dunque il primo della lista, ma senza l’intesa sul costo del cartellino il Napoli si guarda attorno e valuta delle alternative. Norton-Cuffy è tra queste, ma c’è un altro giocatore già veterano della Serie A che Allegri e Manna hanno individuato come profilo ideale per la corsia destra, come alternativa a Di Lorenzo.

Dodo della Fiorentina è un'occasione

Domilson Cordeiro dos Santos, semplicemente Dodo, è l’altro profilo che il Napoli segue con attenzione, anche perché le condizioni sono favorevoli. Il terzino della Fiorentina non rinnoverà e ha il contratto in scadenza nel 2027. Per questo può partire per una quindicina di milioni. Dodo, anni 27, è in Italia dal 2022. Conosce perfettamente il campionato italiano e sarebbe ideale, per caratteristiche tecniche, come terzino di una difesa a quattro. Khalaili, Norton-Cuffy oppure Dodo: tre per una maglia. Il casting terzino è avviato. Novità a breve.