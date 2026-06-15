Obiettivo Gila, la priorità è la difesa: tutti i nomi per il Napoli

Sfoltire e ripartire. Fare in modo che una squadra già ritenuta forte, competitiva e pronta per districarsi su tre fronti tra l’Italia e l’Europa possa diventare più ambiziosa. In attesa che lo sbarco sul pianeta azzurro di Allegri diventi ufficiale, il Napoli sta studiando la strategia giusta per proseguire un mercato inaugurato dai riscatti: quello di Hojlund dal Manchester United , obbligatorio al raggiungimento della qualificazione in Champions attraverso un investimento da 44 milioni di euro, e quello di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona, annunciato dopo l’esercizio del diritto di riscatto per 16,5 milioni. Le prime due operazioni sono queste. Due concluse più tredici rientri alla base dei giocatori prestati tra la sessione estiva e quella invernale della campagna 2025-2026: Lang dal Galatasaray, Lucca dal Nottingham Forest, Rafa Marin dal Villarreal, Folorunsho dal Cagliari, Cajuste dall’Ipswich Town, Lindstrom dal Wolfsburg, Marianucci dal Torino, Ngonge da Torino-Espanyol, Zerbin dalla Cremonese, Cheddira da Sassuolo-Lecce, Ambrosino dal Modena, Rao dal Bari e Hasa dalla Carrarese.

Le idee del Napoli per il mercato

Un mini esercito che porta il gruppo a 36 elementi, considerando le partenze dello svincolato Juan Jesus e di Elmas al Lipsia per fine prestito. Ecco perché, prima di intervenire con i nuovi innesti già programmati in tutti i ruoli ritenuti migliorabili, sarà necessario vendere. In quest’ottica, restano da definire posizioni eccellenti come quelle di Lucca e Lukaku (che piace a Max). E poi, ovviamente, quella di Anguissa: alla permanenza di Frank, il cui contratto scadrà nel 2027 dopo che il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale di rinnovo annuale, sono strettamente legate le strategie del centrocampo. Dove Richard Rios, centrocampista del Benfica e della nazionale colombiana al Mondiale, è un illustre profilo considerato in caso di addio di Frank. Ipotesi tutt’altro che scontata, sia chiaro.

Gli obiettivi: caccia al terzino

La certezza è che arriverà un terzino destro, un uomo che componga la coppia con Di Lorenzo: è corsa a tre tra l’israeliano Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise (25 milioni, valutazione alta); il brasiliano Dodo della Fiorentina (15 milioni); e l’inglese Brooke Norton-Cuffy del Genoa (15 milioni). Per la porta, dove Milinkovic-Savic va ritenuto in bilico, piace Matej Kovar, nazionale ceco del Psv. In difesa il grande obiettivo è Gila, catalano della Lazio: il giocatore ha comunicato di voler accettare la proposta del Napoli e non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2027. Lotito lo valuta 30 milioni e il Real Madrid ha il 50% sulla rivendita.