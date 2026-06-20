Napoli, Meret torna titolare: il progetto di Allegri è intorno a lui, Milinkovic in uscita

Sta cambiando il vento tra i pali e può spostare le gerarchie portieri. Alex Meret può avanzare di nuovo e Vanja Milinkovic-Savic ora è in bilico e può partire : è questa, a oggi, la fotografia del reparto tanto chiacchierato nel secondo anno di Conte. Con l’arrivo di VMS, la scorsa estate regnava l’incertezza e il dubbio sul futuro titolare che poi il campo e il tempo hanno chiarito: trentotto presenze per l’ex Torino, appena dodici per il titolare dei due scudetti (però fermo diversi mesi per la frattura del secondo metatarso del piede destro). Con Allegri tutto può cambiare e tornare in discussione, a partire dalla scelta del numero uno. E il mercato può intromettersi nelle valutazioni con Matej Kovar del Psv obiettivo concreto e con la situazione di Guglielmo Vicario (in uscita dal Tottenham) che resta sullo sfondo e tutta da seguire. Sarà una calda estate e non risparmierà nessun reparto, neppure la porta.

Meret in pole per la porta del Napoli

Il portiere dei due scudetti, uno dei veterani del gruppo, al Napoli dal 2018, ha il contratto in scadenza tra un anno eppure non si muove. Resterà al Napoli e poi per un eventuale prolungamento si vedrà. Al momento non è in programma nessun rinnovo ma basta la fiducia di Allegri per sentirsi ancora parte integrante del progetto. Meret aveva chiuso da titolare l’ultima stagione vissuta però, come detto, all’ombra di Vanja. Con il cambio in panchina le gerarchie possono cambiare e Meret vuole continuare a giocarsi le sue chance in azzurro dopo aver difeso la porta del Napoli nell’anno dei due trionfi con Spalletti e con Conte. Si ripartirà da lui in scadenza nel 2027 e per il futuro nulla sarà precluso.

Idea Kovar

Meret resta, dunque, ma il mercato può accendersi comunque anche tra i pali. Kovar, anni 26, era il portiere del Psv che a ottobre segnava sei gol al Napoli in Champions. Lui, Kovar, ora al Mondiale con la sua Repubblica Ceca, ne subiva due da McTominay. Il Napoli lo ha seguito a lungo in questi mesi. Ma per il suo eventuale arrivo, servirà un’uscita. E tra Meret e Milinkovic-Savic, a essere in bilico è il secondo. In caso di offerte, il Napoli le valuterà e poi rifletterà sul da farsi. Anche perché Kovar, che il Psv ha appena riscattato dal Bayer Leverkusen per sei milioni, è un giocatore gradito e apprezzato. Vanja, invece, non è poi così incedibile. Per Conte era il titolare, ma l’arrivo di Allegri può veicolare anche le future scelte di mercato.

Sguardo in Premier League

Non c’è solo Kovar in orbita Napoli per il ruolo di portiere. Anche Gugliemo Vicario può diventare un’opportunità. Dall’Inghilterra fanno sapere che lascerà il Tottenham - dove si è trasferito nel 2023 dall’Empoli - e dunque l’Italia può tornare nel suo destino.

Anni 29, nel giro della Nazionale, Vicario è un portiere esperto nel mirino anche della Juventus che cerca un nuovo numero uno. Il Napoli resta alla finestra e senza fretta sfoglia la margherita: tra Kovar e Vicario, oggi la porta è comunque di Meret. E il futuro di Vanja è più incerto che mai.