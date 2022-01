Coppa d'Africa, Diawara eliminato da Darboe: ora a Trigoria per il mercato

ROMA - Darboe elimina Diawara e chissà che questa mossa non possa sbloccare in extremis il mercato della Roma. Negli ottavi di finale il Gambia del giovane centrocampista giallorosso ha battuto la Guinea di Diawara 1-0, con entrambi i giocatori della Roma in campo. A decidere il gol di Barrow (attaccante del Bologna) nella ripresa. Diawara in campo per tutta la partita, 72 minuti invece per Darboe che potrà continuare il percorso nella competizione.

L'ex Napoli invece rientrerà a Trigoria nelle prossime ore. Il centrocampista è il primo nome in uscita nella lista di Tiago Pinto, il suo ritorno in Italia potrebbe facilitare una sua cessione in questi ultimi giorni di mercato. Dopo la difficoltà della trattativa col Valencia (che non si è liberato di un centrocampista e quindi ha ancora gli slot occupati per i giocatori stranieri), negli ultimi giorni si sono fatte avanti anche Sampdoria, Cagliari e Torino. I granata stanno cercando un centrocampista e incontrano difficoltà ad arrivare a Nandez che il Cagliari non intende cedere. Tiago Pinto sta cercando una soluzione, il ritorno in Italia di Diawara potrebbe gevolare la situazione.