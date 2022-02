Roma, il declino di Veretout: aria di addio a giugno

ROMA - Non siamo ancora al punto di rottura. Ma un po’ di gelo c’è. Jordan Veretout è passato in poche settimane da titolare insostituibile a riserva conclamata, come ha confermato la quinta esclusione consecutiva in campionato: sabato contro il Verona era in panchina insieme al gruppo di straordinari ragazzi che hanno poi realizzato la rimonta nel secondo tempo. […] Da professionista ha dato il massimo per sé e per la Roma. Ma di sicuro non è contento di essere stato declassato da Mourinho, che negli ultimi tempi ha sfiorato il tema in diverse uscite pubbliche: «Io sono felice di avere in panchina uno come Veretout. Magari lui lo è un po’ meno». E ancora, giusto venerdì scorso: «Veretout ha vissuto un periodo di calo come capita a quasi tutti i calciatori durante una stagione. Ma adesso sta tornando a un livello che considero accettabile». Non abbastanza però da recuperare un posto nella formazione di sabato, nonostante i nove compagni indisponibili. […]