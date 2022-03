Mkhitaryan milleusi: ora il rinnovo con la Roma è più vicino

ROMA - Mkhitaryan, ecco il regista per Mourinho. L’armeno è riuscito a farsi apprezzare anche in quel ruolo, rimasto vacante dopo i tentativi falliti nelle ultime due sessioni di mercato. L’allenatore a fine stagione chiederà la sua conferma. Micki non ha più suggestioni russe per il futuro. Aveva offerte da Krasnodar e Spartak Mosca, ma con la crisi Russia-Ucraina quelle piste si sono raffreddate. L’attaccante si trova bene con la sua famiglia a Roma ed è disposto a prendere in considerazione il rinnovo del contratto che scade a giugno. La società farà una valutazione a fine stagione. Il discorso sui rinnovi è in standby, se ne riparlerà nei prossimi mesi per intavolare una trattativa per un’ulteriore stagione insieme. Il giocatore si sta guardando intorno, anche nella passata stagione aspettò fino all’ultimo prima di firmare il contratto, rifiutando un biennale e preferendo il rinnovo solo per un anno. C’era inizialmente qualche dubbio sui rapporti con Mourinho, con il quale ai tempi del Manchester United non furono rose e fiori. Invece in questi mesi l’armeno si è trovato benissimo con lo Special One, che non rinuncia mai a lui. Tiago Pinto non ha avuto ancora nessun contatto con Mino Raiola, il suo agente che lo ha portato alla Roma. Si dovrà discutere anche dell’ingaggio, che probabilmente sarà più basso rispetto a quello attuale, considerato che l’armeno il prossimo anno avrà da poco compiuto 33 anni.