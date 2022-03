Roma, arriva il tesoretto. E Casale accende il derby  

Rinnovi, acquisti ma anche cessioni. La Roma è alle prese in questo momento con le uscite di quei giocatori in prestito e che potranno essere riscattati per liberarsi da stipendi importanti e sfoltire la rosa da consegnare la prossima stagione a Mourinho. Sicuramente la Roma potrà contare su un vero e proprio tesoro ricavato dalle cessioni a titolo definitivo. Come Pau Lopez e Ünder, ormai ufficialmente del Marsiglia per 20,4 milioni. La Francia fa ricca la Roma, perché sempre in Ligue One gioca anche Kluivert su quale presto scatterà l’obbligo di riscatto del Nizza per 15 milioni. In Inghilterra Robin Olsen nella finestra di mercato invernale è passato in prestito dallo Sheffield United all’Aston Villa che detiene un diritto di riscatto sui tre milioni di euro. Florenzi è vicino al riscatto dal Milan per 4,5 milioni, Fuzato andrà via (Svilar ha firmato e sarà il secondo portiere), mentre in estate la Roma potrà contare anche sul 30% della futura rivendita di Frattesi sulla sua cessione estiva: potrebbero arrivare quindi ulteriori 6-7 milioni. Ma non solo: Villar rientrerà alla base e su di lui la Roma spera di ottenere 8-10 milioni, più o meno la stessa cifra richiesta per una cessione di Carles Perez (piace al Leverkusen) e di Diawara. I circa 40 milioni di riscatti possono diventare anche 65-70 milioni con le cessioni di Villar, Diawara e Perez. Attenzione poi alle cessioni dei giocatori in rosa, come Cristante (che piace a Siviglia e Milan) e Veretout. A centrocampo è attesa una vera e propria rivoluzione: e ricordiamo che Xhaka non è mai uscito dai radar. [...]