Roma, da Senesi al sogno Paredes: tutti i nomi ruolo per ruolo

ROMA - La Roma studia le varie strategie di mercato per consegnare a Mourinho una squadra all’altezza delle aspettative. L’obiettivo è sfoltire la rosa cercando di fare cassa con elementi che non rientrano più nei piani di Mourinho ma anche di quei giocatori non ritenuti intoccabili e che potrebbero aiutare economicamente all’acquisto di elementi più funzionali al gioco del tecnico portoghese.

Roma, gli obiettivi a centrocampo

La priorità nel mercato in entrata è il regista e Pinto su questo ruolo non vuole scommesse: si cerca un giocatore di spessore internazionale che possa aiutare la Roma a fare quel salto di livello tecnico e che possa garantire maggiore qualità nella manovra. Dopo la pista Xeka del Lille, resta sempre in piedi l'ipotesi Xhaka dell'Arsenal nonostante il rinnovo siglato la scorsa estate. Il sogno è una vecchia conoscenza della Roma: Leandro Paredes, che potrebbe finire sul mercato e accetterebbe di buon grado tornare a Trigoria.

Roma, gli obiettivi in difesa

Al di là del modulo con cui ripartirà la Roma della prossima stagione, Tiago Pinto sta lavorando anche su un altro innesto in difesa: Mourinho vuole un difensore centrale di piede sinistro, abile nell’impostazione del gioco e con maggiore esperienza. Il nome è quello di Marcos Senesi, difensore del Feyenoord con il contratto in scadenza nel 2023: valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Sempre in difesa il compito di Pinto sarà anche quello di trovare un terzino destro: Sergino Dest piace molto, lo statunitense a fine stagione potrebbe lasciare il Barcellona e gradirebbe sbarcare nella capitale per essere allenato da Mourinho.

Roma, gli obiettivi in attacco

Poi, in base alle cessioni e al budget che indicheranno i Friedkin, si cercheranno altri innesti anche per l’attacco. Perché Shomurodov non garantisce al momento una valida alternativa ad Abraham, mentre gli esterni fin qui hanno deluso le aspettative: Carles Perez piace al Leverkusen, Zaniolo a oggi non parte per meno di 60 milioni. Prendono quota i nomi di Guedes del Valencia e di Kostic dell’Eintracht.