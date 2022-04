Roma e Tielemans, storia di un amore sfiorato

ROMA - «Per il mio futuro sono aperto ad ogni soluzione». Era settembre, stagione in corso appena cominciata, e Youri Tielemans parlava così pensando anche alla possibilità di rinnovare con il Leicester . Oggi lo scenario sembra cambiato, sta arrivando giugno e quindi resterà un solo anno di contratto con le Foxes: se l’intesa non è arrivata finora è molto probabile che il centrocampista belga sia sintonizzato sull’idea di cambiare maglia e forse anche campionato. Gli estimatori fioccano, ora che sta per compiere 25 anni (il prossimo 7 maggio) potrebbe essere arrivato il momento di spiccare definitivamente il volo.

Tielemans, rilfettori italiani

Tielemans è cresciuto alla grande scuola dell’Anderlecht e fa parte della ristrettissima cerchia di giocatori che a 16 anni ha esordito nel massimo campionato del suo Paese: come lui, per dirne un paio, Paolo Maldini e Wayne Rooney. Nelle giovanili ha giocato spesso sotto età e a 14 anni, pur agendo da play, segnava una trentina di gol a stagione. Crescendo Youri ha continuato a intoiettare calcio e a crescere, completarsi. Non ancora ventenne il suo nome era sulla bocca dei principali club europei e in Italia non c’era una big che non volesse provare a prenderlo: la Juve, il Milan, l’Inter, il Napoli. E anche la Roma. Già, il ds era Walter Sabatini e il diciannovenne Tielemans era un nome su cui a Trigoria si lavorò forte, provando anche a trovare una possibile intesa. Ma in Italia il talento belga non è mai arrivato.